Парламент ухвалив законопроект про «єдине вікно» на митниці

Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроект №7010, який передбачає зміни до митного законодавства та запровадження механізму «єдиного вікна».

«Єдине вікно», як роз’яснюється в законопроекті – це система, яка дозволяє особам, що перевозять через кордон товари або транспортні засоби, подавати увесь пакет документів в електронному вигляді через єдиний онлайн-сервіс для проходження всіх видів митного контролю.

Ініціативу підтримали 254 народні депутати.

Читайте також: «Якщо в Україні є банда, то мусить бути і контрабанда» – Геннадій Москаль​»

Ініціатори документу зазначають: попри те, що уряд підтримав запровадження «єдиного вікна» ще в 2016 році, фактично ситуація на митниці не змінилася. Документи все ще треба подавати не тільки в електронній, а й в паперовій формі, а половина опитаних імпортерів та експортерів не відчули скорочення часу, проведеного на кордоні.

Законопроект №7010 входить до пакету законів, що мають на меті на поліпшення бізнес-клімату в країні. Автори сподіваються, що його виконання спростить зовнішньоекономічну діяльність в Україні та оптимізує процес митного контролю.