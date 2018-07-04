Порошенко оголосив про внесення до Ради законопроекту про податок на виведений капітал

Президент Петро Порошенко заявив про внесення до Верховної Ради закон про податок на виведений капітал з урахуванням пропозицій про відповідні бюджетні компенсації. Це сталося на зустрічі президента з представниками українського та зарубіжного бізнесу в Києві 4 липня.

Порошенко назвав закон про податок на виведений капітал «спільним боєм за економічну свободу України».

Експерти МВФ висловлювали стурбованість з приводу ймовірних втрат доходів державного бюджету внаслідок заміни податком на виведений капітал чинного податку на додану вартість.

Президент підкреслив, що «цей законопроект не має і не буде входити в жодні протиріччя з Міжнародним валютним фондом». За його словами, документ вступить в дію лише тоді, коли в бюджеті будуть передбачені відповідні компенсатори, відзначає прес-служба глави держави.

Порошенко неодноразово називав впровадження податку на виведений капітал одним з головних пріоритетів на 2018 рік.