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04 Липень 2018, Київ 18:02
Новини | Економіка

Порошенко оголосив про внесення до Ради законопроекту про податок на виведений капітал

Президент назвав закон про податок на виведений капітал «спільним боєм за економічну свободу України»

Президент Петро Порошенко заявив про внесення до Верховної Ради закон про податок на виведений капітал з урахуванням пропозицій про відповідні бюджетні компенсації. Це сталося на зустрічі президента з представниками українського та зарубіжного бізнесу в Києві 4 липня.

Порошенко назвав закон про податок на виведений капітал «спільним боєм за економічну свободу України».

Експерти МВФ висловлювали стурбованість з приводу ймовірних втрат доходів державного бюджету внаслідок заміни податком на виведений капітал чинного податку на додану вартість.

Президент підкреслив, що «цей законопроект не має і не буде входити в жодні протиріччя з Міжнародним валютним фондом». За його словами, документ вступить в дію лише тоді, коли в бюджеті будуть передбачені відповідні компенсатори, відзначає прес-служба глави держави.

Порошенко неодноразово називав впровадження податку на виведений капітал одним з головних пріоритетів на 2018 рік.

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