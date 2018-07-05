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05 Липень 2018, Київ 20:51
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Реформування фінансового сектору: що чекає на українців

Реформування фінансового сектору: що чекає на українців
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Президент України Петро Порошенко заявив про внесення до Верховної Ради законопроекту про податок на виведений капітал. Порошенко також підписав закон «Про валюту і валютні операції». Це ще один акт економічної свободи, вважає президент. Що зміниться для бізнесу, як нововведення вплинуть на економіку країни та життя українців? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили заступник глави Адміністрації президента, секретар Національної ради реформ Дмитро Шимків та інвестиційний банкір, спеціаліст компанії Dragon Capital Сергій Фурса.

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