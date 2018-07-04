Порошенко підписав закон про валюту

Президент України Петро Порошенко підписав 4 липня ухвалений парламентом закон «Про валюту і валютні операції».

«Це ще один акт економічної свободи і наша спільна перемога!» – вказав Порошенко в мережі Twitter.

Верховна Рада 21 червня ухвалила у цілому законопроект «Про валюту і валютні операції», який спершу називався «Про валюту». За документ, ініційований президентом, після ряду невдалих спроб проголосували 228 парламентарів.

Закон прийде на зміну застарілим декрету Кабінету міністрів «Про систему валютного регулювання і валютного контролю» від 1993 року, закону «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті» від 1994 року, передбачає зміни до деяких інших законодавчих актів України.

Згідно з презентацією Національного банку до відповідного законопроекту, новий закон передбачає принцип «Дозволено все, що прямо не заборонено законом».

Зокрема, за новим законом банки зможуть проводити валютні операції без додаткових ліцензій, бізнес – отримувати кредити у нерезидентів без їх реєстрації, а громадяни – інвестувати кошти за кордон без індивідуальних ліцензій НБУ.

Також закон поступово скасує встановлений для бізнесу максимальний термін розрахунків за експортно-імпортними контрактами у межах 180 днів і санкції за порушення у вигляді штрафу в розмірі 100% суми операції і заборони на проведення зовнішньоекономічної діяльності.

Крім того, новий закон скасує валютний контроль дрібних розрахунків, залишивши лише вже діючий фінансовий моніторинг операцій в сумі зі 150 тисяч гривень.