Президентка та міністр оборони Греції прибули з візитом до Києва – ЗМІ

Президентка Греції Катерина Сакелларопулу та грецький міністр національної оборони Ніколаос Панайотопулос прибули до Києва, повідомляють грецькі видання iEidiseis і Skai.

Офіційно про їх прибуття до України наразі не повідомляють. Проте раніше адміністрація президента Греції анонсувала її візит до Києва та зустріч президентом України Володимиром Зеленським 3 листопада.

19 жовтня Україну втретє після початку повномасштабного вторгнення РФ відвідав міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас. Тоді стало відомо, що Греція почала відвантажувати для України партію бойових машин піхоти (БМП-1). Крім того, під час візиту Дендіасаобговорювалося питання зміцнення протиповітряної та протиракетної оборони України.

У вересні повідомлялося, що Греція передасть Україні 40 радянських бойових машин піхоти. Замість цих радянських БМП Греція отримає від Німеччини 40 бойових машин MARDER.