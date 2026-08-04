Президент Ірану відкидає чутки про свою відставку



Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив у відео, опублікованому кількома іранськими новинними агентствами, що не має наміру йти у відставку, відкинувши тижні спекуляцій щодо свого політичного майбутнього.



У відео Пезешкіан сказав, що якщо він вирішить піти у відставку, то оголосить про це офіційно.



«Поки що я буду твердо стояти на своїх позиціях», – сказав він.



Він також заперечив спекуляції про розбіжності між ним та верховним лідером Ірану аятолою Моджтабою Хаменеї, заявивши: «Вони хочуть створити враження, що є розбіжності. Лідер каже одне, а вони стверджують, що я кажу щось інше».



Очікується, що відео під назвою «Звіт народу» буде опубліковано повністю найближчими днями.



Після повідомлення про вбивство колишнього верховного лідера аятоли Алі Хаменеї в результаті американо-ізраїльських ударів 28 лютого та оголошення його сина його наступником, поширюються непідтверджені повідомлення про те, що Пезешкян готується піти у відставку.



Зовсім недавно Мохаммад Бакер Харазі, генеральний секретар партії «Хезболла Іран» та зять Масуда Хаменеї, ще одного синів Алі Хаменеї, заявив, що Моджтаба Хаменеї «офіційно та публічно попередив», що якщо Пезешкіан подасть заяву про відставку, її буде прийнято.

Харазі не повідомив, коли і кому нібито верховний лідер зробив це попередження.

Моджтаба Хаменеї не з’являвся на публіці з моменту оголошення його наступником батька. Окрім кількох письмових заяв, які приписуються йому, жодних перевірених відео- чи аудіозаписів його виступів не було оприлюднено.