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03 Січень 2019, Київ 14:01
Новини | Міжнародні

Президент Туркменистану призначив сина заступником губернатора

Менше ніж рік тому Бердимухаммедов призначив сина заступником міністра закордонних справ, тепер він має залишити цю посаду

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Президент Туркменистану Гурбангули Бердимухаммедов призначив свого 37-річного сина Сердара заступником губернатора Ахалського регіону. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента Туркменистану, оприлюдненому 2 січня.

Менше ніж рік тому Бердимухаммедов призначив сина заступником міністра закордонних справ.

Ахалський регіон межує з Іраном і Афганістаном. Столиця регіону Анау розташована всього за вісім кілометрів від столиці Туркменистану Ашгабата.

На своїй новій посаді Сердар Бердимухаммедов збереже місце в парламенті, яке він отримав 2016 року, але буде змушений піти з посади заступника міністра закордонних справ.

Призначення Сердара Бердимухаммедова на посаду в МЗС у березні 2018 року розглядали як ознаку того, що його готували стати спадкоємцем президента.

Перед тим, як стати депутатом, Сердар Бердимухаммедов працював керівником відділу інформації МЗС.

61-річний Гурбангули Бердимухаммедов керує багатою газом колишньою радянською республікою з моменту смерті його авторитарного попередника Сапармурата Ніязова у грудні 2006 року. Критики уряду і правозахисні організації стверджують, що Бердимухаммедов придушив інакомислення і запровадив мало змін після приходу до влади.

Президент Бердимухаммедов має також трьох дочок і чотирьох онуків.

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