Комітет Ради ухвалив рішення про перше фінансування на президентський університет – депутат

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету на засіданні 8 вересня ухвалив рішення про виділення понад 70 мільйонів гривень на президентський університет, повідомив член цього комітету, народний депутат від «Європейської солідарності» Олексій Гончаренко.

«На президентський університет виділили вперше фінансування. Бюджетний комітет ухвалив виділення 70 010 тис. грн на реалізацію ідеї Зеленського про будівництво президентського університету», – написав він у своєму телеграм-каналі.

31 травня президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні з’явиться президентський університет. Навчання за шістьома напрямками, за його словами, розпочнеться у 2023 році.



Згідно з планами влади, проєкт має бути зведений на 16 гектарах на території ВДНГ у Києві, його вартість оцінюють у 7,2 мільярди гривень.