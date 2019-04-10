У «Приватбанку» розповіли, як уникнути політичної реклами замість додатку для онлайн-оплати

Доменом Liqpay.сom, пов’язаним із державним «Приватбанком», скористалися для реклами Володимира Зеленського, повідомила у Facebook 10 квітня представник прес-служби банку Інна Музичук.

«Нашим сервісом liqpay спробували скористатися для реклами «зекоманди». Деякі користувачі від учора під час спроби оплатити що-небудь в інтернет-магазині через сервіс liqpay потрапили на сайт одного з кандидатів у президенти», – вказала Музичук.

Згідно з офіційною заявою «Приватбанку», єдиним офіційним ресурсом і веб-сайтом сервісу миттєвих платежів liqpay є Liqpay.ua, а перенаправлення на сайт штабу одного з кандидатів здійснює не банк.

«Якщо ви зайшли в інтернет-магазин, оплачуєте через liqpay, а вас викидає на рекламу «зеленого» кандидата, то це означає, що інтернет-магазин використовує старе посилання. Така переадресація при оплаті відбувається тільки в тих інтернет-магазинах, де використовують на своїх сайтах застарілі з літа 2017 року протоколи підключення до liqpay», – уточнила співробвітниця PR-департаменту «Приватбанку».

Банк рекомендує власникам інтернет-магазинів оновити протоколи та користуватися офіційним сервісом.