Освітяни повідомили про останній день реєстрації на пробне ЗНО

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що залишаються лічені години до завершення реєстрації для участі у пробному ЗНО.

«Сьогодні добігає кінця період реєстрації осіб для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року. Зареєструватися можна на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти: заповнити електронну реєстраційну форму, зайти до особистого кабінету учасника пробного ЗНО за логіном і паролем, отриманими під час реєстрації, роздрукувати квитанцію, оплатити послугу з проведення пробного ЗНО в терміни, зазначені на сайтах регіональних центрів», – йдеться в повідомленні.

За даними УЦОЯС, кожен зареєстрований може самостійно перевірити в кабінеті учасника пробного ЗНО факт надходження коштів (не раніше ніж через сім календарних днів з моменту оплати).

Реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО, зауважують освітяни.

Реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання стартувала 5 січня. Кожен учасник може обрати лише один предмет. Сам тест відбудеться 10 квітня.

Вартість пробного ЗНО у 2021 році відрізняється за регіонами й коливається в межах 195-255 гривень.

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні 2021 року триватиме з 1 лютого до 5 березня включно.