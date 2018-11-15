ГПУ: затримано українця, який готував теракти на Херсонщині на замовлення Росії

Правоохоронці спільно з контррозвідкою СБУ та військовою прокуратурою України затримали 14 листопада громадянина України, якого підозрюють у замаху на терористичний акт, підготовці інших терактів та незаконному поводженні зі зброєю. Про це повідомили у прокуратурі.

За даними контррозвідки, затриманий, виконуючи завдання спецслужб Росії, у травні 2018 року спробував здійснити теракт, у результаті якого мав постраждати один з керівників Херсонського обласного осередку політичної партії «Національний корпус».

«Підозрюваному не вдалося реалізувати свої наміри у зв’язку з проведеним відповідно до вимог КПК України контролю за вчиненням злочину, під час якого бойові набої замінені на холості. Проведеними заходами вдалося запобігти вчиненню особливо тяжкого злочину та отримати беззаперечні докази щодо дійсності намірів вказаної особи вчинити терористичний акт», – зазначили у прокуратурі.

Зазначається, що затриманий також готував інший терористичний акт, ціллю якого був один з керівників Громадського формування з охорони громадського порядку та державного кордону «Добровільна народна дружина самооборони Херсонської області».

«Вказаному громадянину повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 2 статті 15, частиною 2 статті 258; частиною 1 статті 14, частиною 2 статті 258 та частиною 1 статті 263 КК України. 15.11.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва щодо підозрюваного застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави», – ідеться у повідомленні.

У ГПУ зазначили, що за вказані злочини передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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