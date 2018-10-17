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17 Жовтень 2018, Київ 17:55
Новини | Суспільство

Перевірки на складах військових після випадку з продажем форми не виявили порушень – Нацгвардія

Активісти виявили продаж форми Національної гвардії на одному з ринків Дніпра

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Після інциденту з продажем форми на Курчатівському ринку в Дніпрі на складах військових частин Національної гвардії дніпровського гарнізону провели перевірку, проте порушень не виявили. Про це Радіо Свобода 17 жовтня повідомив речник Центрального територіального управління Національної гвардії України Максим Зубов.

«Було здійснено перевірку складів речового майна військових частин дніпровського гарнізону. Ніяких порушень виявлено не було», – зазначив Максим Зубов.

Минулого тижня в громадському об’єднанні «Національні дружини» повідомили про зафіксований активістами факт продажу в одному з наметів на Курчатівському ринку військової форми Національної гвардії України.

За даними активістів, у продажі було виявлено комплекти білизни, куртки, бушлати, штани. За їхніми словами, все це військова форма, продаж якої заборонено: на упаковках є напис «Власність НГУ, не для продажу».

У поліції повідомили, що виїздили на виклик активістів, інформація зареєстрована.

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