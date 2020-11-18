У світі розпочався продаж книжки Барака Обами «Земля обітована»

У вівторок, 17 листопада, розпочався продаж мемуарів 44-го президента США Барака Обами. Американський стартовий тираж «Землі обітованої» становить 3 мільйони примірників. Видавництво Penguin Random House заплатило автору в 2017 році аванс – 65 мільйонів доларів. У цю суму входить і аванс за книгу Мішель Обами «Becoming. Моя історія» – вона була видана ще в 2018 році, перекладена багатьма мовами і продана числом понад 10 мільйонів примірників.

«Завершення книги – особливе почуття, і цією книгою я пишаюся. У «Землі обітованій» я намагаюся чесно розповісти про свою президентську роботу, про сили, яким ми протистоїмо як нація, і про подолання того, що нас розділяє, щоб демократія працювала для кожного», – написав Барак Обама в твітері 17 листопада, в день виходу книжки.

Книга обсягом 768 сторінок, виходить водночас у різних країнах. Як написало видання The New York Times, її можна буде купити 19 мовами, серед яких іспанська, португальська, фінська, румунська і китайська. Переклади ще шістьма мовами поки перебувають у роботі. Початковий попит на книжку такий великий, що видавництво Penguin Random House, замовило друк півтора мільйона примірників в Німеччині з наступною доставкою цього тиражу через океан на вантажних кораблях.