В Україні відсьогодні стартує ринок землі

В Україні з 1 липня офіційно стартував ринок сільськогосподарських земель. На першому етапі, з 1 липня 2021 року, купувати сільськогосподарську землю зможуть тільки фізособи-громадяни України з обмеженням в 100 гектарів. На другому етапі, з 1 січня 2024 року, розмір концентрації збільшиться до 10 тисяч гектарів, а купувати землю зможуть також юридичні особи.

Наразі закон забороняє купівлю землі іноземцями, в тому числі – громадянами країни-агресора. Питання продажу землі особам без українського громадянства та іноземцям може вирішуватися тільки на загальнонаціональному референдумі.

Закон про ринок землі Верховна Рада ухвалила в березні 2020 року, а президент Володимир Зеленський підписав його 28 квітня того ж року.