«Тільки живи»: в Україні запустили проект для протидії самогубствам ветеранів

В Україні почав працювати соціальний проект, спрямований на підтримку ветеранів антитерористичної операції (Операції об’єднаних сил), спрямований проти суїцидів серед військовослужбовців та ветеранів. Це спільний проект Федерації громадських організацій учасників АТО Київщини та телеканалу «1+1».

Як повідомив кореспондентові Радіо Свобода голова федерації Володимир Мостовий, завдання проекту – надати підтримку військовому та привернути увагу суспільства до проблеми суїцидів серед ветеранів.

За словами Мостового, у Київській області відсоток самогубств від загальної кількості померлих ветеранів перевищує 11%.

«Тему самогубств серед воїнів на фронті та після повернення з війни особливо не обговорюють. Самі бійці та ветерани кажуть, що на війні їм простіше, там чітко знаєш, хто твій ворог і що ти маєш робити. Повертаючись додому, воїни стикаються з байдужістю, неповагою, іноді хамським ставленням до себе. Це все впливає на їх психологічний та моральний стан, призводить до суїцидальних настроїв. Так, на Київщині у травні-червні збільшилась кількість депресивних розладів і настроїв скоїти суїцид серед ветеранів», – каже Мостовий.

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Військовий прокурор Анатолій Матіос повідомляв 2018 року про більш як 500 зареєстрованих випадків самогубств серед ветеранів бойових дій.

Унаслідок конфлікту на сході України з квітня 2014 року, за оцінками ООН станом на 31 грудня 2018 року, загинули від 12 тисяч 800 до 13 тисяч людей – військових і цивільних.