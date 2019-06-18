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18 Червень 2019, Київ 19:28
Новини | Суспільство

В Україні запрацював неурядовий портал підтримки ветеранів

При розробці порталу проаналізували досвід функціонування подібних сервісів у США

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Неурядовий портал підтримки ветеранів війни та внутрішньо-переміщених осіб ngss.org.ua 18 червня представили у Києві. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, безкоштовний інформаційний сервіс розробило «Всеукраїнське об’єднання патріотів «Комбатант» за підтримки Посольства США в Україні.

«Що саме цікавить ветеранів, ми дізнались, провівши попередньо опитування ветеранів та членів їхніх родин у більш як 50 невеликих населених пунктах України, де проживають ветерани. Наш портал насамперед розрахований на таких людей, які живуть у невеликих містечках, у сільській місцевості, де часто відсутня необхідна інформація, де ветерану складно знайти роботу тощо», – розповів один з ініціаторів запуску потралу, голова правління «Комбатанта» Олександр Каховський.

Він також зазначив, що при розробці порталу проаналізували досвід функціонування подібних сервісів, які запущені неурядовими установами у США.

Повідомляється, що на одному ресурсі зібрана інформація про освіту, працевлаштування, пільги для ветеранів, поточні новини з України та світу щодо подібних сервісів тощо.

/**/ /**/ /**/ Міністр у справах ветеранів Ірина Фріз
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Раніше заступник міністра у справах ветеранів Олександр Терещенко повідомив, що близько 80 тисяч ветеранів АТО (ООС) по закінченні контракту не стали на облік у місцевих соціальних і медичних службах.

28 листопада 2018 року уряд утворив Міністерство у справах ветеранів.

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