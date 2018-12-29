Міністерство замість Держслужби. Чи стане краще ветеранам?

2018 року в Україні, яка фактично понад чотири роки перебуває у стані війни, створено державну установу, яка опікуватиметься проблемами ветеранів цієї війни на державному рівні – Міністерство у справах ветеранів. На відміну від «попередниці», Державної служби у справах ветеранів, міністерство має ширші повноваження та завдання, такі як формування і здійснення державних заходів і програм з медико-психологічної реабілітації, соціальної підтримки та інтеграції ветеранів, допомоги їхнім родинам і сім’ям загиблих воїнів. При розробці проекту із створення цього міністерства, ініціатори спирались як на реалії України, так і на приклади інших держав, де подібні установи діють не перший рік, і навіть не перше десятиріччя.

Міністерство України у справах ветеранів є наймолодшим у світі – його створено у листопаді 2018 року, очолила його Ірина Фріз. Одним з найстарших у світі є «ветеранське» міністерство Канади, яке запрацювало у 1944 році. За словами Фріз, у штаті очолюваного нею міністерства працюватимуть понад триста співробітників, при цьому під час відбору, зокрема на керівні посади, перевагу надаватимуть саме ветеранам. Влітку у Національній академії державного управління при президентові України, після конкурсного відбору, більш як сотня ветеранів вчились за напрямом публічного адміністрування і відтак мають шанс отримати посади у новоствореному міністерстві.

«Загалом у міністерстві ми плануємо 325 співробітників. Із них 125 – тероргани, по п’ять осіб на область. 200, за планом, мають працювати в центральному апараті. Якщо за конкурсом на ту чи іншу посаду з однаковою кількістю балів буде представлений ветеран і цивільний, перевагу надаватимуть ветерану.

Якщо за конкурсом на ту чи іншу посаду з однаковою кількістю балів буде представлений ветеран і цивільний, перевагу надаватимуть ветерану

Бо Міністерство ветеранів має працювати за принципом «ветеран для ветерана», – повідомила Фріз у день запитань до уряду у Верховній Раді України.

Про важливість дотримання цього принципу говорили кореспондентові Радіо Свобода і самі ветерани, серед яких – ветеран Добровольчого українського корпусу Олександр Савченко.

«Мінвет дуже потрібен, але його мають формувати здебільшого ветерани, інакше це буде чергова чиновницька установа. Як на мене, не менше 90 відсотків персоналу мають становити ветерани АТО, чи то ООС. Бо чиновникам, цивільнимможе бути знайти спільну мову з ветеранами. І це може спричинити конфлікт між владою та ветеранами», – наголосив Савченко.

Громадську раду формують ветерани

Керівник громадської організації «Юридична сотня» (на її основі працював Проектний офіс зі створення міністерства – ред.) Леся Василенко пояснила кореспондентові Радіо Свобода, що ветеранські організації були залучені до розробки структури і першочергових завдань міністерства, а також визначали категорії осіб, якими займатиметься відомтсво. Адже дотепер Україна перебуває у стані війни, лави ветеранів бойових дій поповнюються щодня, зауважує експерт.

Серед ветеранів багато ініціативних, активних людей, які потребують не стільки пенсій, скільки державної підтримки, щоб відкрити власну справу

«Серед ветеранів багато ініціативних, активних людей, які потребують не стільки пенсій, скільки державної підтримки, щоб відкрити власну справу чи створити разом з побратимами свою організацію. Ці ветерани, ці організації разом з нами працювали над створенням Мінвету, думаю, хтось із них буде обраний до штату міністерства на конкурсній основі. А хтось увійде до складу Громадської ради при Мінветі», – прогнозує Василенко.

Громадська рада має забезпечити участь громадськості «у формуванні та реалізації державної політики щодо захисту ветеранів, налагодженні взаємодії міністерства з інститутами громадянського суспільства», наголосила Фріз. Також Рада здійснюватиме громадський контроль за діяльністю міністерства й інформуватиме ветеранські та волонтерські організації про політику держави із захисту тих, хто боронив Україну.

Тим часом, ветерани уже мають свої пропозиції: так, з ініціативи ветеранських організацій та влади Житомирщини міністерство підписало свій перший меморандум з Житомирською обласною держадміністрацією. Мова йде про «спільні дії, спрямовані на лікування, психологічну допомогу, соціальну підтримку ветеранів».

Український досвід для західних партнерів

При створенні українського міністерства у справах ветеранів експерти Проектного офісу вивчили досвід інших країн світу, де працюють подібні установи. На думку фахівців, цікавим є досвід Канади, де відповідне міністерство забезпечує, серед іншого, медико-психологічну допомогу, соціальну реінтеграцію ветеранів та нарахування пенсій.

Для українського Міністерства у справах ветеранів буде цікавим і досвід Хорватії, де з ініціативи ветеранів війни за незалежність (1991-1995 років) створено Міністерство захисників, яке визначає політику держави та основні напрямки її роботи для підтримки ветеранів. Співробітництво та обмін досвідом між Україною та Хорватією у царині захисту прав ветеранів бойових дій може стати «новим напрямом співпраці» між країнами. На цьому наголосила віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе під час переговорів з віце-прем’єр-міністром, Міністром закордонних та європейських справ Хорватії Марією Пейчинович-Бурич 3 грудня 2018 року.

Водночас, як зазначають фахівці, в Україні діяльність Міністерства у справах ветеранів не обмежується лише підтримкою ветеранів бойових дій, як у багатьох країнах. Окремий відділ (департамент) міністерства буде надавати підтримку родинам та дітям загиблих українських вояків, обіцяє міністр Фріз.