Українці зібралися на Майдані, щоб нагадати про полонених українських моряків

Громадська акція на підтримку українських полонених моряків та українських політв’язнів у Криму та в Росії «Пам’ятай про тих, хто в полоні», відбулася ввечері 17 грудня на Майдані Незалежності у Києві.

Активісти, ветерани українсько-російського збройного конфлікту та низка політиків стояли, тримаючи у руках портрети 24 українських моряків, які потрапили в російський полон біля берегів анексованого Криму 25 листопада після того, як росіяни обстріляли їхні кораблі з артилерії. Частина з них тримала в руках портрети кримчан, які перебувають у російських в’язницях, зокрема – Володимира Балуха та Олега Сенцова.

Керівник групи російських адвокатів, які захищають полонених українців, Микола Полозов, закликав усіх небайдужих написати їм листи підтримки. Зі свого боку, адвокат командира катера «Бердянськ» Романа Мокряка Ілля Новіков на прохання свого підзахисного озвучив хід подій 25 листопада і пояснив, чому катер «Бердянськ» після влучання снаряду зупинився, і не намагався відірватися від російського переслідування.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Акція «Пам’ятай про тих, хто в полоні»

«Позиція Романа Мокряка викликає в мене захват. Він заявив російському слідству, що не даватиме жодних показів доти, доки весь екіпаж катера Бердянськ, усі його підлеглі, не будуть звільнені з полону. І ще одне, це дуже принципово для Романа, йому важливо, щоб ви про це знали. Чому йому довелося здати свій корабель? Після того, як російські прикордонники застосували зброю щодо катера «Бердянськ», вони просто дивом не вбили всіх, хто був у рубці цього катера. Було троє поранених. І Роман зрозумів, що якщо він буде відступати в напрямку на Одесу (а в нього була така можливість), то він не втримає цих поранених живими, вони загинуть через втрату крові. Це була його відповідальність і його рішення: здати корабель, щоб зберегти життя своїх підлеглих», – сказав Новіков.

Зі свого боку, народні депутати Ганна Гопко, Олексій Гончаренко та Андрій Тетерук, які долучилися до акції, вкотре озвучили вимогу до Росії – вважати українських моряків військовополоненими і відпустити їх до України відповідно до Женевської конвенції. Також вони підтвердили свій намір вимагати посилення санкцій проти Росії через напад на українські кораблі у Чорному морі – на рівні ПАРЄ, Ради Європи, НАТО та ООН.

25 листопада російські прикордонники у Керченській протоці відкрили вогонь по трьох українських кораблях і захопили їх і екіпажі. Підконтрольні Кремлю суди у Криму арештували 24 моряків на два місяці. Зараз вони перебувають у Москві. Українська влада визнає їх військовополоненими.

Країни Заходу засудили дії Росії. В Євросоюзі закликали до «стриманості і деескалації», а генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ оприлюднив заяву з вимогою до Росії звільнити військовополонених і захоплені кораблі.