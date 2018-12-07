Фріз: у Міністерстві у справах ветеранів буде 325 співробітників

У штаті новоствореного Міністерства України у справах ветеранів буде 325 співробітників, повідомила очільниця відомства Ірина Фріз. При цьому під час відбору, зокрема на керівні посади, перевагу надаватимуть саме ветеранам. Про це Фріз повідомила на засіданні Верховної Ради 7 грудня під час Години запитань до уряду.

«Загалом у міністерстві ми плануємо 325 співробітників. Із них 125 – тероргани, по п’ять осіб на область. 200, за планом, мають працювати в центральному апараті. Якщо за конкурсом на ту чи іншу посаду з однаковою кількістю балів буде представлений ветеран і цивільний, перевагу надаватимуть ветерану. Бо Міністерство ветеранів має працювати за принципом «ветеран для ветерана», – розповіла Фріз.

Читайте також: Створення Міністерства у справах ветеранів на фінішній прямій

Верховна Рада України призначила Ірину Фріз міністром у справах ветеранів 22 листопада.

Уряд на засіданні 28 листопада вирішив створити Міністерство у справах ветеранів (Мінвет). Нова урядова інституція працюватиме замість Державної служби у справах ветеранів.

Вперше про необхідність створити єдиний державний орган, який би опікувався проблемами ветеранів та їхніх родин, у Верховній Раді та уряді України заговорили на початку цього року.