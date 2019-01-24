Українські добровольці будуть «у законі», обіцяють у Міністерстві ветеранів

Коли весною 2014 року «ввічливі зелені чоловічки» захоплювали Крим, чи не в усіх регіонах України бізнесмени, студенти, медики, громадські активісти формували добровольчі підрозділи територіальної оборони, готуючись до імовірного повномасштабного вторгнення Росії в Україну. З початком воєнних дій на Донбасі добровольці першими встали пліч-о-пліч з військовими, щоб зупинити російську навалу. Феномен українського добровольчого руху уже вивчають військові експерти у країнах НАТО, а в Україні чимало ветеранів-добровольців дотепер через суди добиваються визнання їх учасниками бойових дій. Підтримати українських «комбатантів» готові у новоствореному Міністерстві у справах ветеранів (Мінвет), яке ініціювало 24 січня дискусії за участі міністерських експертів, народних депутатів та представників добровольчих з’єднань (серед яких Добровольчий український корпус (Правий сектор), Українська добровольча армія, батальйон «Карпатська січ»).

Питання щодо отримання статусу учасника бойових дій (УБД) ветеранами-добровольцями обговорюють не перший рік. У квітні 2015 року Верховна Рада навіть внесла зміни у чинне законодавство, розширивши коло осіб, які мають право отримати статус учасника бойових дій. Так, змінений (доповнений) закон надає таке право, серед інших, особам, які у складі добровольчих формувань брали безпосередню участь в АТО.

Але – статус можна отримати за умови, що пізніше ці добровольчі формування були включені до складу Збройних сил, Міністерства внутрішніх справ чи Національної гвардії України, хоча не всі бійці-добровольці погодились увійти до складу Збройних сил чи Нацгвардії України. Про це в інтерв’ю для Радіо Свобода зазначила експерт Служби соціального захисту добровольців Анастасія Римар.

Керівник робочої групи Ради ветеранів при Мінветі Тарас Шпук додає: «На сьогодні у Верховній Раді України зареєстровано 16 законопроектів, які стосуються надання статусу УБД і соціальної підтримки ветеранів-добровольців. Але ж така кількість проектів навряд чи може пройти навіть перше читання. Ми вирішили запитати самих ветеранів, на що вони розраховують, та виробити відповідний алгоритм дій», – пояснює Шпук.

Питання, як легалізувати добровольців, 22 січня обговорювали міністр у справах ветеранів Ірина Фріз та командувач Об’єднаними силами Сергій Наєв Як повідомила міністр на своїй сторінці у Facebook, фахівці міністерства та військові домовились «вдосконалити механізм надання статусу учасника бойових дій для добровольців». Серед іншого, армійці запропонували використовувати свідчення бійців ЗСУ про учасників добровольчих батальйонів, які не вступили до лав армії чи інших військових формувань та які воювали разом з тими чи іншими офіційними підрозділами.

​За підсумками дискусій, Ірина Фріз зазначила: «Є підтримка імплементації (у законодавство України – ред.) поняття комбатантів на підставі Женевської конвенції. Дійшли згоди про те, що за два тижні вийдемо на обговорення узгодженого правового алгоритму з подальшим його опрацюванням за участі пов’язаних міністерств», – заявила міністр.

Ветеранські організації мають контролювати виконання чиновниками законів – ветерани-добровольці

Правники і волонтери, які з перших місяців війни України з Росією надавали правову допомогу бійцям з добровольчих підрозділів, згадують: найбільші труднощі і у добровольців, і у військових з оформленням документів були у 2014-2015 роках. Як згадував у розмові з Радіо Свобода представник Центру правової допомоги (Львів) Сергій Різник, справи щодо легалізації і компенсацій бійцям юристи вигравали у судах.

Боєць Українського добровольчого корпусу («Правий сектор») Павло Саліков із міста Кременчук Полтавської області отримав медичну на соціальну допомогу, яка передбачена законодавством для учасників бойових дій, завдяки рішенню місцевої влади.

За його словами, на Полтавщині діють ветеранські організації, які «контролюють, чи виконують місцеві чиновники законодавство щодо підтримки ветеранів бойових дій».

Варто зазначити, що ветерани, волонтери і громадські активісти доволі часто й ініціюють ухвалення на місцях рішень на підтримку ветеранів бойових дій на сході України: так, 1 червня 2017 року ветерани та активісти пікетували будівлю Київської міської ради, вимагаючи легалізувати ветеранів добровольчого руху. І Київрада вирішила надати офіційний статус бійцям добровольчих батальйонів, які воювали в районі проведення АТО. Відповідний документ урівняв у правах та пільгах бійців добробатів до учасників бойових дій.

Не всі ветерани-добровольці вважають за потрібне отримати статус УБД, зазначаючи, що їхньою мотивацією було боронити Україну, а не «ганятись за статусами». Про це у розмові Радіо Свобода зазначив ветеран Добровольчого українського корпусу «Правий сектор», автор та виконавець сучасної української пісні Олексій Бик.

«Я був на передовій чи не у найгарячіші дні війни, влітку-восени 2014 року. Повернувшись додому, статус УБД не оформлював, бо «гонитва» за таким статусом не відповідає моїм морально-етичним поглядам. Я був на передовій, тому що вважав своїм обов’язком захистити Україну, підтримати свою державу. Але, як на мене, держава має потурбуватись про поранених моїх побратимів, про родини загиблих добровольців», – пояснює Бик свою позицію.

Олексій Бик написав пісню, присвячену воїнам-добровольцям, які боронили Україну на сході.