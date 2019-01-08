Статус УБД отримали майже 355 тисяч осіб – Держслужба у справах ветеранів

Статус учасників бойових дій (УБД) отримали майже 355 тисяч осіб. Про це повідомляє агентство «Інтерфакс-Україна» з посиланням на Державну службу у справах ветеранів.

«Станом на 01.01.2019 за інформацією, що надійшла від відомчих комісій про надання статусу учасника бойових дій особам, що брали участь у проведенні антитерористичної операції, статус учасника бойових дій надано 354 977 особам», – ідеться у повідомленні.

У складі міністерства оборони України відповідний статус отримали близько 241,3 тисячі осіб, у МВС – 32,4 тисячі, у Національній гвардії – 34,3 тисячі, у Держприкордонній службі – 19,8 тисячі, у Національній поліції – 5,7 тисячі.

Статусу УБД позбавлені 195 осіб.

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій 7 грудня підписав закон про надання ветеранам Української повстанської армії (УПА) статусу учасників бойових дій.