Парубій підписав закон про надання ветеранам УПА статусу учасників бойових дій

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій 7 грудня підписав закон про надання ветеранам Української повстанської армії (УПА) статусу учасників бойових дій.

Законодавчий акт вносить зміни до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту щодо посилення соціального захисту учасників боротьби за незалежність України у XX столітті».

«Це реалізація історичної справедливості. Українська держава не лише визнає своїх борців за волю, а гарантує їм соціальний захист», – зазначив Парубій.

Верховна Рада ухвалила закон 6 грудня.

Документ надає «статус учасника бойових дій особам, які брали участь у всіх формах збройної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі Української повстанської армії, Української повстанської армії отамана Тараса Боровця (Бульби) «Поліська Січ», Української народної революційної армії (УНРА), збройних підрозділів Організації українських націоналістів і, відповідно до закону «Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті», визнані борцями за незалежність України у XX столітті».

Тепер закон має підписати президент України Петро Порошенко. Документ набуде чинності через три місяці з дня його опублікування.