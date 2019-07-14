Негода в більшості регіонів України триватиме найближчими днями – синоптики

Гроза в Києві триватиме до кінця доби 14 липня, попереджає Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру.

«За даними УкрГідрометцентру, у найближчу годину з утриманням до кінця доби 14 липня гроза (2 рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні служби.

Тим часом Укргідрометцентр надає прогноз, згідно з яким гроза та дощ у Києві очікуються також і на початку наступного тижня: з 15 по 17 липня.

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Подібна погода триматиметься і в більшості регіонів України, за винятком південних регіонів (Харківської, Луганської, Донецької областей) 15 липня. Втім, 16 липня негода може поширитися і на східні області.

Температура повітря, за даними синоптиків, не перевищуватиме 24 градусів на заході та півночі, а на сході може сягати 27 градусів тепла.