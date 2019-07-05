Синоптики попереджають про грози в низці областей на вихідних

6 липня у Закарпатській, Львівській, Чернівецькій та Івано-Франківській областях пройдуть грози, попереджає Укргідрометцентр. Також негоди, згідно з прогнозом, варто очікувати на південному сході: в Луганській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про грози, значні дощі та шквали швидкістю 15-20 метрів на секунду вночі проти 6 липня на Прикарпатті, а також місцями грози та шквали 6 липня у південних та східних областях.

Вдень 6 липня, за даними Укргідрометцентру, в більшості областей, за винятком південного сходу, буде сонячно, температура коливатиметься в середньому від 22 до 24 градусів вдень.

7 липня вдень синоптики прогнозують дощі та грози майже в усіх регіонах, окрім Півдня та Сходу. Температура сягатиме 24-27 градусів тепла, у південно-східних областях – 28-30 градусів.

За даними сайту wunderground, у Києві в суботу 6 липня буде переважно сонячно, температура повітря вдень сягатиме 24 градусів. 7 липня очікується дощ із грозою і до 26 градусів тепла.