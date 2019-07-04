ДСНС попереджає про пожежну небезпеку на півдні та сході України

Державна служба з надзвичайних ситуацій на основі даних Укргідрометцентру попереджає про посилення пожежної небезпеки протягом 4 і 5 липня.

«За прогнозом Укргідрометцентру, 4-5 липня в Україні, крім більшості районів західних та північних областей, утримається надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека», – йдеться в повідомленні.

За даними Укргідрометцентру, 4 і 5 липня надзвичайна пожежна небезпека спостерігається у південних та східних областях України. 4 липня висока ймовірність виникнення пожеж також у Закарпатській, Львівській, Рівненській, Чернівецькій, Хмельницькій, Тернопільській, Черкаській і Вінницькій областях.

Крім того, Укргідрометцентр попереджає про грози в Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях і Криму 4 липня.

Вранці 4 липня стало відомо, що в Луганській області поблизу села Колесниківка горить замінований ліс.