«Укргідрометцентр» дав прогноз погоди на 15 березня

«Укргідрометцентр» оприлюднив прогноз погоди на 15 березня.

У західних областях переважно дощитиме, температура повітря прогріється до 3-7 градусів вище нуля. У Волинській та Рівненській областях прогнозують мінливу хмарність та 6-8 градусів тепла.

На півдні країни очікують здебільшого мінливу хмарність і 9-14 градусів тепла, на сході стовпчик термометра покаже 9-13 градусів.

У північних областях дощитиме. Там прогнозують 4-7 градусів тепла.

У центральних регіонах переважно йтиме дощ, але температура повітря сягатиме 8-13 градусів.