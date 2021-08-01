Початок тижня в Україні позначиться дощами і грозами – синоптики

2 серпня в західних, а вдень і в північних, центральних, Одеській, Миколаївській і Харківській областях будуть грози, в окремих районах град і шквали 15-20 м/с, свідчать дані Укргідрометцентру.

«У Києві – гроза. У Київській області вдень – гроза, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с ( І рівень небезпечності, жовтий)», – йдеться в повідомленні.

2 і 3 серпня, коли на зміну спекотному сухому повітрю в Україну буде переміщуватися вологе повітря з Атлантики, яке принесе дощі з грозами, очікують також зниження температури.

Вдень 2 серпня температура повітря в Києві складатиме 27-29 градусів, на заході України – 24-26, на півдні – до 34.

3 серпня, за даними Укргідрометцентру, температура в західних, північних і центральних областях вдень складатиме від 23 до 29 градусів, на решті територій – 28-32 градуси.

Раніше в ДСНС попередили про можливі грози на заході України і на Київщині 1 серпня.