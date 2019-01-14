Програма безкоштовної медичної діагностики стартує в липні – Гройсман

Програма «Безкоштовна діагностика», яка передбачає безоплатні послуги з медичного діагностування, почнеться 1 липня 2019 року, повідомив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, програма покриває 54 види досліджень.

«Серед них 20 аналізів, шість видів УЗД, чотири види біопсії, мамографія, п’ять видів рентгену, операції одного дня тощо», – пояснює голова уряду.

Він уточнює, що послуги будуть надаватися пацієнту за рахунок бюджету, якщо на обстеження його направив особистий лікар.

За даними уряду, в бюджеті на 2019 рік передбачено 2 мільярди гривень на фінансування пілотного проекту з безкоштовної діагностики.