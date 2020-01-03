Програма мобільності молоді стартує у квітні – прем’єр

Програма мобільності української молоді стартує у квітні, повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук.

«Уряд створює умови, щоб молодь була соціально активною, самостійною. Ми хочемо побороти ситуацію, коли чи не більш ніж половина молодих людей за останні три роки не виїжджало за межі області. Мобільність – позитивно впливає і на економіку, і на продуктивність праці», – заявив Гончарук.

В уряді обіцяють, що на першому етапі розроблять нормативно-правову базу та концепції програми мобільності молоді. У квітні між кількома регіонами України запустять перші пілотні проєкти.

Повноцінно програма мобільності має запрацювати до кінця 2020 року.

У жовтні 2019 року міністр культури, молоді і спорту Володимир Бородянський в інтерв’ю Радіо Свобода заявив, що в Україні має запрацювати так звана програма «мобільності» школярів, що передбачає мандри учнів Україною коштом державного бюджету.