Венедіктова каже, що кадрове перезавантаження органів прокуратури завершене

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова заявила, що в рамках розпочатого у 2019 році процесу реформування органів прокуратури завершено основний етап кадрового перезавантаження.

«Ми закінчили атестацію прокурорів на тих же правилах і за підтримки міжнародних партнерів, з якими починали цю процедуру. Із понад 11 тисяч прокурорів, які взяли у ній участь, 7 157 – успішно подолали всі етапи. На часі наповнення системи новими кадрами – переважно юристами, які досі не працювали в прокуратурі. Конкурсний добір відбуватиметься на рівні окружних прокуратур, який стане стартовим для тих, хто хоче працювати в інституції. Крім цього, ми плануємо зміни до законодавства, що відкриють можливість брати на роботу також випускників вишів», – цитує пресслужба ОГП Венедіктову за підсумками учорашнього сьомого засідання Ради асоціації Україна-ЄС в Брюсселі.

Повідомляється, що, за словами Венедіктової, триває підготовка системи оцінки якості роботи прокурорів за об’єктивними критеріями і розробка стандартів їньоїх діяльності.

«Ми прагнемо створити прокуратуру європейського зразка, у внутрішніх процедурах функціонування якої враховано кращі міжнародні практики, стандарти і рекомендації», – сказала Венедіктова.

Важливим євроінтеграційним маркером є також розвиток антикорупційних органів України, додала вона.

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Напередодні верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками зустрічі Ради асоціації Україна – ЄС у Брюсселі заявив, що ЄС очікує від України «посилення верховенства права і боротьби з корупцією».

«Існує необхідність відновити повну довіру громадськості до судової системи України і розробити і втілити заходи боротьби з корупцією, забезпечити незалежність антикорупційних інституцій», – наголосив він.

11 лютого в Брюсселі проходило сьоме засідання Ради асоціації Україна – ЄС. Українську делегацію очолив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, сторону Європейського союзу – високий представник ЄС із закордонних справ і безпекової політики, віцепрезидент Європейської комісії Жозеп Боррель.