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08 червня 2021, Київ 11:40
Новини | Події

Прокуратура повідомила про затримання підозрюваних у нарузі над могилою науковця і правознавця Кістяківського

Наразі затриманим готують повідомлення про підозру

У Київській міській прокуратурі повідомили про затримання осіб, яких підозрюють у нарузі над могилою видатного українського вченого та правознавця Олександра Кістяківського, йдеться в повідомленні відомства у фейсбуці.

«7 червня 2021 року на лінію «102» надійшла інформація про те, що на території Байкового кладовища невідомі особи відламали латунний бюст з могили українського вченого-криміналіста, історика права та діяча українського національного відродження О.Ф. Кістяківського та намагались його викрасти. Правоохоронці, які прибули на місце виклику, «по гарячих слідах» затримали двох осіб, причетних до вчинення цього злочину. Бюст, який став об’єктом злочинних посягань, вилучили», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, наразі затриманим готують повідомлення про підозру у кримінальному провадженні за фактом наруги над могилою, вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

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