Прокуратура: 5 осіб, підозрюваних в утриманні людей у трудовому рабстві, взяли під варту

Суд заарештував на два місяці п’ятьох учасників «злочинної групи, які організували схему вербування соціально незахищених громадян» для утримання їх у трудовому рабстві, повідомили у Київській міській прокуратурі.

Згідно з рішенням суду, усіх підозрюваних взято під варту з альтернативою у вигляді застави у розмірі від 454 тисяч гривень до одного мільйона 360 тисяч гривень для трьох осіб, та у розмірі 3,4 мільйона гривень – щодо ще двох.

Раніше у прокуратурі заявили, що учасники групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра й Одеси вербували громадян, що перебували у складних життєвих умовах і не мали постійного місця проживання, для робіт на агропідприємстві.

«Потерпілим обіцяли зарплату від 3000 до 4000 грн на місяць, безкоштовне житло і харчування. Натомість, людей розселяли у напіврозвалених будинках із абсолютно відсутніми умовами для проживання та змушували безоплатно працювати по 12-16 годин на добу на найтяжчих роботах. Також зловмисники обманним шляхом відбирали у потерпілих мобільні телефони і паспорти», – заявили у прокуратурі.

8 вересня правоохоронці провели 18 обшуків, у тому числі за адресами агропідприємства і в будинках, де утримували людей. На момент обшуків на території агропідприємства у трудовому рабстві перебувало 120 осіб, яких визволили, додали в прокуратурі. П’ятьох осіб затримали, слідство у кримінальному провадженні триває.