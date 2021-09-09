У Київській міській прокуратурі повідомили про затримання у Києві групи осіб, які організували на території міста та Дніпропетровської області схему вербування людей для утримання їх у трудовому рабстві.

«Згідно з матеріалами слідства, учасники групи на залізничних вокзалах Києва, Дніпра та Одеси підшуковували громадян, що перебували у складних життєвих умовах та не мали постійного місця проживання. Вказаним особам зловмисники пропонували роботу, пов’язану з вирощуванням та збором сільськогосподарської продукції на території Дніпропетровської області, обіцяючи зарплату від 3000 до 4000 гривень на місяць, а також безкоштовне житло та триразове харчування. Завербованих людей на мікроавтобусах доставляли на територію агрофірми у Дніпропетровській області, де розселяли у напіврозвалених будинках із абсолютно відсутніми умовами для проживання», – розповіли у прокуратурі.

За даними правоохоронців, щодня робітників залучали до роботи на складах агрофірми, а також у сезон – на полях для збору урожаю.

«Працювати змушували по 12-16 годин на добу. Обіцяні грошові кошти потерпілі не отримували, а весь їх «заробіток» обмежувався харчуванням сумнівної якості 2-3 рази на добу та алкогольними напоями. На території будинків, де проживали завербовані особи, за ними постійно наглядали так звані бригадири, які контролювали підйом та направлення на роботу, обмежували їх у пересуванні після повернення з робіт, принижували, застосовували психологічний тиск. При спробі завербованими особами самовільно залишити територію бараків, вербувальники та їх довірені особи погрожували застосуванням сили, а у разі невиконання їх вимог, застосовували її. Окрім цього, зловмисники обманним шляхом відбирали у потерпілих мобільні телефони та паспорти», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за результатами кількамісячної роботи правоохоронці напередодні провели 18 обшуків, у тому числі за адресами агропідприємства, у будинках, де утримували людей, а також в автомобілях фігурантів.

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«У ході слідчих дій вилучено чернетки, грошові кошти, банківські картки, телефони, ноутбуки, паспорта, пляшки із спиртовмісною рідиною та інші речові докази, які підтверджують протиправну діяльність. На момент обшуків на території агропідприємства у трудовому рабстві перебувало 120 осіб, які наразі визволені. 17 з них вже звернулися до правоохоронних органів зі заявами про вчинення відносно них злочину. П’ятьох фігурантів затримано у порядку ст. 208 КПК України. Серед затриманих вербувальники та бригадири. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжних заходів», – повідомили у прокуратурі.

Слідчі дії у кримінальному провадженні тривають.