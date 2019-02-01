У трьох кримінальних справах Майдану в Дніпрі ухвалені обвинувальні вироки – прокуратура

У трьох кримінальних провадженнях, відкритих за фактами побиття євромайданівців біля Дніпропетровської облдержадміністрації 26 січня 2014 року, ухвалені обвинувальні вироки. Про це Радіо Свобода повідомили в прокуратурі області у відповіді на інформаційний запит, отриманій 1 лютого.

Як зазначили в прокуратурі, всього слідчі органи за результатами розслідування інциденту спрямували до суду обвинувальні акти у п’яти справах за обвинуваченням дев’яти осіб.

Окрім того, в прокуратурі поінформували, що слідчі органи поліції наразі здійснюють розслідування ще двох кримінальних проваджень. Одна зі справ була відкрита «за фактом хуліганських дій та спричинення умисних легких тілесних ушкоджень, які мали місце 25.11.2013 на Європейській площі та 26.01.2014 біля будівель Дніпропетровської ОДА та обласної ради, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 ст. 125, частиною 2 статті 296 КК України».

«Жодній особі про підозру не повідомлялося», – зазначено у відповіді.

Щодо другої справи в прокуратурі повідомили, що вона відкрита за кількома статтями Кримінального кодексу України – частиною 1 статті 171 (перешкоджання професійній діяльності журналістів), частиною 2 статті 294 (масові заворушення), частиною 2 статті 28 (вчинення злочину групою осіб), статтею 340 (незаконне перешкоджання проведенню зборів). Трьом особам було повідомлено про підозру, наразі вони перебувають в розшуку.

26 січня 2019 року активісти Євромайдану провели акцію до п'ятиріччя подій під ОДА, вони вимагали належного розслідування інциденту й оприлюднення імен не тільки виконавців, а й замовників побиття.

26 січня 2014 року під Дніпропетровською облдержадміністрацією під час акції протесту проти тодішньої влади і на підтримку євроінтеграції сталося побиття «тітушками» мирних демонстрантів, постраждали десятки людей, зокрема, журналісти. «Тітушок» прикривала міліція. Тоді ж були затримані та утримувались під вартою через звинувачення «в організації масових заворушень» 22 мирних громадянина, як учасники мітингу, так і непричетні люди. У лютому 2014 року справи проти всіх затриманих євромайданівців закрили.