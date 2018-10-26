Прокуратура хоче домашнього арешту Шабуніна у справі про побиття блогера – ЦПК

У Дніпровському райсуді Києва, який розглядає справу про звинувачення голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна у побитті блоґера Всеволода Філімоненка, адвокати останнього і прокуратура вимагають домашнього арешту для голови ЦПК. Про це повідомляє Центр протидії корупції з посиланням на текст клопотання прокурора.

«Прокурор зачитав клопотання про призначення запобіжного заходу для голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна – домашній арешт на 60 діб. Причина начебто неявка на суди без поважних причин. Адвокати блогера-провокатора Філімоненка клопотання підтримали», – йдеться в повідомленні.

​Попереднє засідання у справі відбулося 21 вересня. Тоді його перенесли через клопотання Шабуніна, який аргументував прохання тим, що його в дні проведення суду запросили до участі в заходах антикорупційного проекту «Ціна держави».

8 червня 2017 року у Віталія Шабуніна стався конфлікт із Всеволодом Філімоненком біля Дніпровського військкомату Києва, куди Шабунін прийшов за повісткою. Філімоненко підійшов до нього, щоб узяти коментар. Між ними спалахнув конфлікт, і Шабунін ударив співрозмовника.

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Момент удару було знято на відео. За словами Філімоненка, він запитав Шабуніна, чому той «не воює в АТО». Активіст, зі свого боку, стверджує, що вдарив Філімоненка за те, що той образив члена правління «Центру протидії корупції» Олександру Устінову.

Того ж дня біля військкомату Шабунін намагався поговорити з Філімоненком, але той пирснув у Шабуніна рідиною з газового балончика.

З 16 серпня 2017 року Шабунін є підозрюваним у судовому процесі за звинуваченням у завданні Філімоненку тілесних ушкоджень середньої тяжкості.