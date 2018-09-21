Суд за звинуваченням Шабуніна у побитті блоґера перенесли

Суд за звинуваченням голови «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна у побитті блоґера Всеволода Філімоненка перенесли на кінець жовтня.

Відповідне клопотання Шабунін передав через свого адвоката, аргументуючи прохання тим, що його у ці дні запросили до участі в заходах антикорупційного проекту «Ціна держави».

Зрештою, суд, вислухавши усі сторони, переніс слухання – попередньо на 26 жовтня.

Як повідомила Радіо Свобода сторона захисту Шабуніна, вони планують запросити до суду низку свідків, які можуть розповісти про реальний перебіг подій і про передумови конфлікту.

8 червня 2017 року у Віталія Шабуніна стався конфлікт із Всеволодом Філімоненком біля Дніпровського військкомату Києва, куди Шабунін прийшов за повісткою. Філімоненко підійшов до нього, щоб узяти коментар. Між ними спалахнув конілікт, і Шабунін ударив співрозмовника.

Момент удару було знято на відео. За словами Філімоненка, він запитав Шабуніна, чому той «не воює в АТО». Активіст, своєю чергою, стверджує, що вдарив Філімоненка за те, що той образив члена правління «Центру протидії корупції» Олександру Устінову.

Того ж дня біля військкомату Шабунін намагався поговорити з Філімоненком, але той пирснув у Шабуніна рідиною з газового балончика.

З 16 серпня 2017 року Шабунін є підозрюваним у судовому процесі за звинуваченням у завданні Філімоненку тілесних ушкоджень середньої тяжкості.