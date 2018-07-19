«Надзвичайно тривожна тенденція»: правозахисники обурені черговим нападом на активіста Шабуніна

10 правозахисних організацій звернулися з відкритим листом до представників української влади, урядів ЄС, Канади та США з приводу нового нападу на керівника громадської організації «Центр протидії корупції» Віталія Шабуніна.

Автори звернення вказують, що напад на Шабуніна стався, коли активісти вимагали відставки голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького. «Під час акції молодики спортивної статури у військовій формі напали на Віталія Шабуніна та облили його зеленкою, через що активіст отримав хімічний опік обличчя та очей», – вказано у зверненні, в якому перераховані попередні інциденти з Шабуніним.

«Напад на Віталія Шабуніна та серія атак на інших активістів, що протистоять корупції та організованій злочинності... є надзвичайно тривожною тенденцією. Це свідчить про системний і багатоплановий наступ з боку влади на ту частину громадянського суспільства, яка послідовно і безкомпромісно протидіє корупції», – також ідеться у зверненні.

Голову «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна невідомі облили зеленкою і закидали тортами 17 липня. Після цього Шабуніну знадобилася допомога медиків, зеленка потрапила йому в очі. Поліцейські, присутні на місці проведення акції, повідомили, що затримали кількох людей.