Шабуніна облили зеленкою і закидали тортами на акції проти Холодницького

Голову «Центру протидії корупції» Віталія Шабуніна, який разом з іншими активістами вимагав відставки керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, невідомі облили зеленкою і закидали тортами.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, після цього Шабуніну знадобилася допомога медиків, зеленка потрапила йому в очі.

Поліцейські, присутні на місці проведення акції, повідомили, що затримали кількох людей. Точне число затриманих наразі невідоме.

Крім акції «Холодницький, пакуй рюкзак і на вихід!», біля будівлі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури 17 липня в Києві проходить ще дві – організовані колишнім очільником департаменту Національної поліції з боротьби з наркозлочинністю Іллею Ківою й Всеволодом Філімоненком, який називає себе журналістом і судиться з Шабуніним. Точні вимоги учасників цих акцій – незрозумілі.

НАБУ і Генпрокуратура наприкінці березня звинуватили очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» в його робочому кабінеті.

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Однак генеральний прокурор Юрій Луценко уточнював, що про кримінальне переслідування Холодницького не йдеться: він та голова Антикорупційного бюро Артем Ситник просять кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про звільнення голови САП.

Пізніше стало відомо, що доповідач комісії рекомендує притягнути Холодницького до догани замість звільнення.

Засідання КДКП, на якому розглядатимуть скарги проти Холодницького, має відбутися 26 липня 2018 року, нагадують у «Центрі протидії корупції».