Верховний Суд у вересні розгляне справу за позовом Холодницького 

Верховний Суд переніс на 20 вересня розгляд справи за позовом керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Як повідомляє прес-служба суду, це рішення ухвалене у зв’язку з неявкою позивача на судове засідання.

У суді зазначають, що позивач просить визнати протиправними дії Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів щодо зберігання та використання копій протоколу про результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відмовився коментувати Радіо Свобода повідомлення про подання ним позову до Верховного суду з вимогою заборонити Кваліфікаційно-дисциплінарній комісії прокурів використовувати записи з його кабінету як докази проти нього.

Про розгляд розгляд позову Холодницького на засіданні Адміністративної палати Верховного суду повідомила громадська організація «Центр протидії корупції». Активісти вважають, що цей позов може бути використаний Холодницьким для затягування розгляду його справи Кваліфікаційно-дисциплінарною комісією прокурорів.

НАБУ і ГПУ звинуватили очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» в його робочому кабінеті.

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Однак генеральний прокурор Юрій Луценко уточнював, що про кримінальне переслідування Холодницького не йдеться: він та голова Антикорупційного бюро Артем Ситник просять кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів про звільнення голови САП.