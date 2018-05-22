Cуд продовжить розгляд справи Шабуніна у червні

Дніпровський районний суд Києва переніс розгляд справи керівника Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, якого звинувачують за статтею 345-1 «Погроза або насильство щодо журналіста» Кримінального кодексу України.

Як повідомляє портал судовою влади, суд за клопотанням сторони захисту переніс розгляд справи на 5 червня.

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30 січня у ході підготовчого засідання суду Шабунін визнав, що він ударив Філімоненка, оскільки той, як заявив керівник ЦПК, провокував його колегу. Також Шабунін заявив, що він не погоджується з кваліфікацією прокуратури, оскільки потерпілий не є журналістом, а «відомий йому як провокатор».

16 серпня 2017 року голові громадської організації «Центр протидії корупції» Віталію Шабуніну в Дніпровському районному відділі поліції Києва оголосили підозру. Активіста підозрювали в «умисному нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості» (стаття 122 Кримінального кодексу) громадянину Всеволоду Філімоненку, який називає себе журналістом.

У документі вказано, що 8 червня 2017 року біля Дніпровського військкомату Києва Шабунін завдав Філімоменку одного удару по обличчю, що «спричинило тривалий розлад здоров’я останнього у вигляді закритої травми обличчя».

Проте 18 січня 2018 року у ЦПК повідомили, що слідчі перекваліфікували справу щодо Віталія Шабуніна – йому інкримінують частину 2 статті 345-1 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо журналіста».