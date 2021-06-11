У прокуратурі розповіли, навіщо співробітниця інституту біотехнологій забрала додому штами вірусів

Штами вірусу особливо небезпечної ньюкаслської хвороби птиці, які незаконно привласнила співробітниця сектору Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів, могли використовувати для нелегального виробництва вакцин. Про це повідомила в коментарі Радіо Свобода речниця прокуратури Києва Надія Максимець.

«Вона не дає показів, тобто все ми встановлюємо слідчим шляхом. Минулого року, вже знаючи, що в неї завершується контракт з цією державною установою, вона почала виносити ці флакони зі службового приміщення в коробках зі своїми особистими речами. Далі транспортувала до себе додому. Там були проведені обшуки і вилучені в холодильнику флакони. Вони були підписані. Вона повідомила, що це не штами, а щось побутове», – розповіла Максимець.

За її словами, обшуки провели наприкінці 2020 року, однак про підозру жінці не повідомляли, оскільки ще не було результатів експертизи вмісту флаконів.

Речниця прокуратури Києва розповіла, що підозрювана відповідала за отримання та збереження цих речовин. Зараз жінка вже не працює в інституті.

Також Максимець зазначила, що на підозрювану вийшли за оперативною інформацією.

«Це була оперативна інформація про те, що їй вдалося комусь продати ці штами. Цією інформацією слідство наразі не володіє, але ми не виключаємо, що є коло осіб, які працюють в цій сфері. За даними, які зараз є, ці речовини використовувалися для створення вакцини від цього вірусу… Якби цей вірус потрапив до якоїсь птиці, навіть дикої, а, своєю чергою, ця дика птиця заразила свійську, то могли б бути наслідки», – пояснила речниця прокуратури Києва.

Вона додала, що у зв’язку з викраденням цих флаконів, за офіційними даними, збитків завдано на 111 тисяч гривень.

Максимець зауважила, що наступного тижня суд обиратиме підозрюваній запобіжний захід.

10 червня пресслужба Офісу генерального прокурора повідомила, що ексзавідувачці сектору Державного науково-контрольного інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів оголошено підозру. Жінка привласнила небезпечні штами вірусів, що визначаються як збудники заразних хвороб тварин та можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів.

За даними слідства, вона винесла з приміщення інституту флакони зі штамом вірусу небезпечної хвороби – ньюкаслської хвороби птиці.