«Прокурор ДНР» намагався виїхати з Маріуполя, але був затриманий «Штормом» 

1 липня на блокпосту на виїзді з міста Маріуполь Донецької області військовослужбовці Нацгвардії спільно з бійцями спецпідрозділу Нацполіції «Шторм» у складі Об'єднаних сил затримали громадянина, який вважається прокурором в угропованні "ДНР".

Про це повідомляє група інформації і комунікації Центрального територіального управління НГУ.

Згідно даних Нацгвардійців, напередодні о 16:40 правоохоронці зупинили легковий автомобіль KIA Ceed для перевірки, в якому знаходився громадянин 1986 року народження, уродженець міста Маріуполь, який наразі проживає на окупованій території в місті Севастополь.

Перевірка по базі даних Національної поліції показала, що чоловік безпосередньо причетний до діяльності незаконних збройних формувань так званої «ДНР», а саме числиться там «співробітником прокуратури».

Також в НГУ додали, що того ж дня, на блокпосту на виїзді з селища Благодатне Донецької області, гвардійці зупинили для перевірки міжміський автобус Маріуполь - Святогірськ. Під час перевірки було встановлено, що один з пасажирів 1984 року народження, мешканець міста Горлівка (перебуває під контролем російських гібридних сил) також має зв’язки з незаконними збройними формуваннями.

«Обох громадян було затримано і передано співробітниками Нацполіції для подальшого з’ясування обставин», - заявили в НГУ.

Раніше в штабі ООС повідомили, що 1 липня о 14:45 на блокпості біля міста Торецька Донецької області був затриманий громадянин України, який, за даними Нацполіції, є причетним до діяльності незаконних збройних формувань «ДНР/ЛНР».