Прорив греблі в Бразилії: кількість жертв зросла до 121

Кількість загиблих внаслідок прориву греблі біля бразильського міста Брумадіньйо зросла до 121, повідомляють рятувальники. Ще 226 людей вважаються зниклими.

Як повідомили представники рятувальної служби штату Мінас-Жераїс, де 25 січня стався прорив дамби, роботи з пошуку тіл загиблих тривають.

Влада заявляє, що шансів знайти живих людей під товстим шаром ґрунту немає.

Дамбу, що стримує відходи залізорудної шахти, прорвало 25 січня. Селевий потік затопив приміщення шахти і зруйнував кілька будинків, розташованих поблизу.

Міністерство навколишнього середовища Бразилії вже наклало на компанію Vale, власника шахти, штраф більш ніж у 66 мільйонів доларів.

У 2015 році в результаті подібного прориву греблі на шахті в тому ж штаті загинули 19 людей.