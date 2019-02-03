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03 Лютий 2019, Київ 14:36
Новини | Міжнародні

Прорив греблі в Бразилії: кількість жертв зросла до 121

226 людей вважають зниклими безвісти після прориву дамби

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Кількість загиблих внаслідок прориву греблі біля бразильського міста Брумадіньйо зросла до 121, повідомляють рятувальники. Ще 226 людей вважаються зниклими.

Як повідомили представники рятувальної служби штату Мінас-Жераїс, де 25 січня стався прорив дамби, роботи з пошуку тіл загиблих тривають.

Влада заявляє, що шансів знайти живих людей під товстим шаром ґрунту немає.

Дамбу, що стримує відходи залізорудної шахти, прорвало 25 січня. Селевий потік затопив приміщення шахти і зруйнував кілька будинків, розташованих поблизу.

Міністерство навколишнього середовища Бразилії вже наклало на компанію Vale, власника шахти, штраф більш ніж у 66 мільйонів доларів.

У 2015 році в результаті подібного прориву греблі на шахті в тому ж штаті загинули 19 людей.

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