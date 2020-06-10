У Києві попрощалися із журналісткою Радіо Свобода Богданою Костюк (фото)

У Києві 10 червня відбулося прощання із журналісткою Радіо Свобода Богданою Костюк, яка померла 7 червня на 56-му році життя.

У соборі Михайлівського золотоверхого монастиря у середу відслужили панахиду.

Попрощатися із Богданою Костюк прийшли більш ніж сотня людей. Це, зокрема, численні колеги-журналісти, політики, волонтери, військовослужбовці і ті, з ким Богдана Костюк спілкувалася і співпрацювала упродовж своєї журналістської діяльності.

На прощанні із журналісткою Радіо Свобода Богданою Костюк був також присутній предстоятель Православної церкви України Епіфаній (на фото – праворуч), який прочитав молитву за упокій.

Пізніше сьогодні Богдану Костюк поховають на Байковому цвинтарі у Києві.

Богдана Костюк працювала на Радіо Свобода з 1995 року. Вона померла ввечері 7 червня в одній з лікарень Києва після тяжкої хвороби.