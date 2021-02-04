У Києві попрощались із режисером Сергієм Проскурнею

У Києві попрощалися з режисером Сергієм Проскурнею. Молитовний чин пройшов у Свято-Михайлівському Золотоверхому Соборі.

Поховали режисера на Байковому кладовищі.

Віддати шану відомому митцю прийшли десятки людей, політичні та культурні діячі. В останню дорогу режисера проводжали оплесками, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Сергій Проскурня – український театральний режисер, продюсер, лауреат премій Національної спілки театральних діячів України «Експеримент» й імені Сергія Данченка – помер у віці 63 років 1 лютого.

Сергій Проскурня народився у Львові, проживав у Черкасах, після навчання в Київському державному інституті театрального мистецтва імені Івана Карпенка-Карого залишився працювати у Києві.

Численні мистецькі проєкти творив у Львові. Сергій Проскурня був серед співзасновників мистецького об’єднання «Дзиґа» у Львові.