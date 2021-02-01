Помер режисер Сергій Проскурня

У віці 63 років помер український режисер Сергій Проскурня. Про це у фейбуці повідомили, зокрема, колишній міністр культури України Євген Нищук і письменниця Лариса Денисенко.
«Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ… Я його називав наш Драматург… Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив. Величезна втрата для мене.. для усіх нас», – написав він.
«Сергій Проскурня пішов у інші світи. Ніжне серце, турботливе, живе, вигадливе, творче, закохане», – написала Денисенко.
Причину смерті не уточнюють.
Сергій Проскурня – український театральний режисер, продюсер, лауреат премій Національної спілки театральних діячів України «Експеримент» й імені Сергія Данченка.
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