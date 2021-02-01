Помер режисер Сергій Проскурня

У віці 63 років помер український режисер Сергій Проскурня. Про це у фейбуці повідомили, зокрема, колишній міністр культури України Євген Нищук і письменниця Лариса Денисенко.

«Це був не просто режисер, видатний культурний діяч, філософ… Я його називав наш Драматург… Важко осягнути масштаби подій, яких торкалось його серце та креатив. Величезна втрата для мене.. для усіх нас», – написав він.

«Сергій Проскурня пішов у інші світи. Ніжне серце, турботливе, живе, вигадливе, творче, закохане», – написала Денисенко.

Причину смерті не уточнюють.

Сергій Проскурня – український театральний режисер, продюсер, лауреат премій Національної спілки театральних діячів України «Експеримент» й імені Сергія Данченка.