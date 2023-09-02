У Києві провели перший сезон фестивалю «Протасів Яр»

2 вересня на галявині Протасового Яру пройшло закриття першого сезону фестивалю, пам’яті полеглого на війні громадського активіста Романа Ратушного, який загинув 9 червня 2022 року в бою під Ізюмом.

Протягом літа, на основній локації заходу, кожні два тижні відбувалися мистецькі та дискусійні панелі. Усього відбулося вісім днів фестивалю.

Перший сезон фестивалю «Протасів Яр» включав декілька напрямів. Зокрема: концерти, читання, кінопокази, дискусії, лекції та екскурсії. За весь час тут збиралися до тисячі людей. Екологія, правозахисні теми, література, демократія, незалежність - це ключові теми дискусійних панелей.

«Насправді, фестиваль, певно перевершив наші очікування. Зазвичай, фестивалі тривають декілька днів. Нам вдалося зробити його на все літо. Це насправді дуже натхненна історія. Це культурні щити, які захищаюсь Україну, Київ. Вони ніби маркує простір. Такі фестивалі - неймовірний захист та пам’ять», – мати Романа Ратушного Світлана Поваляєва.

Нагадаємо, фестиваль розпочався 27 травня 2023 року. Захід організували близькі та знайомі Романа. Його основна мета - об’єднання. Роман Ратушний зміг об'єднати людей, які намагалися завадити забудовникам будувати на зелених насадженнях Протасового Яру споруди. І нині організатори нагадують: разом можна здолати спільного ворога та побудувати нову країну.