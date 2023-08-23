У Варшаві скасували український музичний фестиваль через спонсорів, пов’язаних із РФ

26 серпня Варшаві мав відбутися Easy Busy Fest за участю «Океану Ельзи», The Hardkiss, Alyona Alyona, Дантеса, Kola, Skofka та інших українських музикантів. Втім, напередодні, громадська активістка Наталка Панченко повідомила, що серед спонсорів фесту є компанії MixMerkt та Monolith.

«Ці бренди належать одним власникам — вихідцям із Росії та, здаються, Казахстану, які зареєстрували бізнес у Німеччині. Вони мають у Європі мережу Russian shops, що цьогоріч заходить у Польщу», — написала Наталія Панченко.

Після оприлюднення такої інформацію від участі у фесті спершу почали відмовлятися зірки.

«Ми не братимемо участі в цій події. Перша та основна вимога до заходів, на яких ми виступаємо, — відсутність будь-чого, що має хоч найменший стосунок до країни-агресора Росії», — написав у соцмережах гурт «Океан Ельзи».

Згодом про скасування заходу повідомили і організатори vpiska.pl, мовляв під час укладання договору компанії Monolith та MixMerkt позиціонували себе як мережа магазинів, що продає українські товари.

«Ми повністю солідарні з артистами і кожним із вас. Передусім хочемо попросити вибачення за нашу фатальну помилку, а саме — недосконалу перевірку спонсорів. Ми в жодному разі не знімаємо з себе відповідальності за цю ситуацію», — написали організатори фестивалю.