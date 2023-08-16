Гурт The Killers вибачився за запрошення російського слухача на сцену на концерті в Грузії

Американський рок-гурт The Killers вибачився за інцидент на концерті на курорті Шекветілі в Грузії, де на сцену запросили барабанщика з Росії.

За зверненням, музиканти мають «давню традицію» запрошувати людей із залу грати на барабанах, і спершу їм здалося, що натовп реагує позитивно.

«Ми визнаємо, що коментар (соліста гурту Брендона Флауерса – ред.), який мав на увазі, що вся аудиторія та фанати The Killers є «братами та сестрами», міг бути неправильно трактований. Ми не мали на меті нікого образити і просимо вибачення. Ми підтримуємо вас і сподіваємося скоро повернутися», – йдеться в заяві.

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Таким чином гурт прокоментував випадок, який стався на концерті 15 серпня. Тоді слухачі освистали музикантів за те, що вони запросили на сцену росіянина з аудиторії. Флауерс, звертаючись до залу, назвав свою аудиторію «братами й сестрами». Частина відвідувачів залишила подію.

Концерт прийшовся на дні, коли в Грузії відзначали 15-ту річницю російського вторгнення 2008 року.