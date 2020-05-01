У Львові представники малого бізнесу вийшли на протест (фото)

Десятки представників малого бізнесу протестували 1 травня у Львові біля міської ради з вимогою «відновити конституційне право на працю». Як передає кореспондент Радіо Свобода, через закриття підприємств на час карантину фізичні особи-підприємці повідомили про значні збитки і вимушене звільнення працівників та закриття бізнесу. Люди заявили, що вважають несправедливою ситуацію, коли великий бізнес при цьому лише збільшує прибутки.

«У мене крамниця, жіноча група товарів на місцевому ринку «Південний». Ще до карантину не було масового напливу людей, тому ми цілком можемо обмежити доступ людей і дотримуватись вимог у час карантину. Приміщення 50 метрів квадратних і два місця для примірювання. Втрати великі, тому що тиждень перед карантином завезли сезонний товар. Навіть, якщо ми через тиждень відкриємось, цей товар весняний не продамо, бо вже потрібні футболки. Ми цей сезон похоронили, а це втрати 10 тисяч доларів. Купити зараз літній товар проблема з фінансами», – повідомив підприємець Юрій Устяк.

Підприємці наголошують, що у них немає грошей на оренду, закупівлю товарів, зарплати найманим працівникам. Водночас, міська рада ухвалила рішення звільнити підприємців від єдиного податку, але як це має працювати реально, поки що люди не знають.

Учасники протесту висунули владі місцевого і центрального рівня вимоги, зокрема з 1 травня зняти заборону щодо діяльності мікробізнесу і вони гарантують дотримання санітарно-гігієнічних вимог. На законодавчому рівні скасувати податки з ФОПів, яким було заборонено вести діяльність протягом карантину. Ввести мораторій на перевірки контролюючими органами до часу реформування цих органів, запровадити пільгове кредитування з чіткими умовами.

Під час акції її учасники дотримувались дистанції і були у масках. Протест відбувався під наглядом поліції.